Москва, 3 октября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге, что Владимир Путин не собирается с визитом в КНДР.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин

«Путин пока в Северную Корею не собирается, у него есть приглашение, он его принял с признательностью», — сказал Песков.

Представитель Кремля пояснил, что сроки визита ещё предстоит согласовать по дипломатическим каналам. Он добавил, что согласование дат могут обсудить в ходе визита главы МИД России Сергея Лаврова в Пхеньян в октябре.

Лавров 23 сентября подтвердил, что в октябре посетит столицу Северной Кореи.

Переговоры президента России с лидером КНДР Ким Чен Ыном прошли 13 сентября на космодроме Восточный и продлились более пяти часов. Лидеры двух стран обсудили стратегическое и тактическое сотрудничество, обстановку на Корейском полуострове и ситуацию в Европе. Также главы государств осмотрели на космодроме стартовый комплекс космического ракетного комплекса «Союз-2». Беседа Путина и Ким Чен Ына в расширенном составе длилась более часа.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) отметило, что визит главы КНДР в Россию произошёл в знаменательный и важный в развитии российско-корейских отношений период. По данным корейских СМИ, переговоры прошли в товарищеской и конструктивной атмосфере.

Лидер Северной Кореи посетил Россию впервые с 2019 года.