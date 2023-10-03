Москва, 3 октября, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно о якобы планах главы государства Владимира Путина объявить о выдвижении на новый президентский срок на форуме «Россия» в ноябре. Так представитель Кремля 3 октября прокомментировал сообщения, появившиеся в СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мне неизвестно, что президентская кампания будет официально объявлена в ноябре. Я, честно говоря, такой информацией не располагаю», — сообщил Песков.

В случае появления соответствующих планов, о них будет сообщено, добавил пресс-секретарь.

Сообщения о том, что Путин якобы может объявить о выдвижении на новый президентский срок в ноябре на форуме «Россия», появились в СМИ 3 октября. Издание «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к администрации президента источники заявило, что российский лидер может объявить об этом на мероприятии с участием всех российских регионов. При этом издание оговорилось, что окончательное решение президент в любом случае примет самостоятельно.

Президентские выборы в России пройдут весной 2024 года. Песков заявлял, что подготовка к выборам — суть ежедневной работы администрации президента и его самого. Представитель Кремля также заявлял, что Путин официально ещё не говорил о своём выдвижении, но если он это сделает, реальную конкуренцию ему составить никто не сможет. О том, что у российского лидера нет соперников, заявлял и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 11 сентября заявила, что ЦИК уже ведёт подготовку к выборам президента. Они должны пройти достойно, и ЦИК сделает для этого всё необходимое, добавила она. В то же время сам Путин заявил, что говорить об участии в выборах можно будет только после того, как, в соответствии с законом, российский парламент назначит их дату.