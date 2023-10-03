Москва, 3 октября, 2023, 14:47 — ИА Регнум. В Москве не хотели бы, чтобы президенту России Владимиру Путину пришлось отказаться от визитов в Армению, сообщил 3 октября на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/РИА Новости

Так он ответил на просьбу прокомментировать решение Еревана, касающееся Международного уголовного суда. Песков назвал Армению дружественной России страной и партнёром и напомнил, что два народа объединяет очень многое и так будет всегда.

Он указал на то, что теперь, на фоне признания МУС армянским руководством, у Москвы появятся к Еревану дополнительные вопросы. Причём своё мнение Москва высказала Еревану ещё до ратификации.

«По-прежнему считаем, что это некорректное решение», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября армянской парламент ратифицировал Римский статут МУС — международный договор, учредивший Международный уголовный суд.

В марте МУС выдал ордеры на арест Путина, а также уполномоченного по правам ребёнка при президенте Марии Львовой-Беловой. Решений МУС Россия не признаёт.

Представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян 28 сентября заявил, что Ереван предложил Москве подписать двухсторонний договор для юридического решения по вопросу Римского статута МУС.

Песков в связи с этим напомнил, что Россия не признаёт МУС и не является участником Римского статута. Он назвал враждебными планы Еревана ратифицировать Римский статут.