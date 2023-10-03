Москва, 3 октября, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Правительство рассчитывает не допустить повышения цен на автозаправочных станциях выше уровня инфляции. Об этом 3 октября журналистам сообщил вице-премьер Александр Новак.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Это соблюдалось в предыдущие годы, и в этом году такая задача тоже стоит, и на будущие, следующие годы», ― подчеркнул Новак.

Он добавил, что запрет экспорта бензина и дизельного топлива из России продлится столько, сколько нужно, чтобы обеспечить стабилизацию внутреннего рынка. Вице-премьер подчеркнул, что принятые властями решения уже привели к тому, что цены на бирже значительно упали, до 20% на дизельное топливо. Также в большей части российских регионов произошло снижение цен в мелком опте.

«Это снижение составило уже от 3 до 10 тыс. рублей за тонну для дизельного топлива», ― уточнил заместитель председателя правительства.

Новак добавил, что правительство и ФАС намерены держать под строгим контролем снижение цен на независимых АЗС.

Как сообщало ИА Регнум, к сентябрю биржевые цены на многие виды топлива выросли почти вдвое. Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. В правительстве пояснили, что такое решение приняли для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Ограничения призваны помочь насытить внутренний рынок топлива и тем самым снизить цены для потребителей.

На следующий день после этого решения властей цены на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже упали на 10–15%.

Президент России Владимир Путин 27 сентября заявил, что для стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов можно использовать механизмы, применяемые при регулировании экспорта удобрений.

Вице-премьер России Александр Новак подчеркнул, что российское правительство готово пойти на жёсткие меры, если цена топлива на автозаправочных станциях не снизится. 1 октября он сообщил, что в будущем власти планируют ввести полный запрет на экспорт топлива из России для всех, кто не является его производителем.