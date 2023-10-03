Три человека погибли и трое пострадали при стрельбе в ТЦ в Бангкоке
Бангкок, 3 октября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Три человека погибли и ещё трое пострадали при стрельбе в торговом центре в Бангкоке, сообщило 3 октября Reuters.
Как уточнили службы экстренной помощи, выстрелы прогремели на территории ТЦ «Сиам-Парагон». Подозреваемого задержали.
Люди, услышав выстрелы, начали спешно покидать торговый центр. Многие спрятались в комнате внутри ресторана.
Со своей стороны телеканал Thai PBS сообщил о пяти раненых. По данным местного телеканала Channel 3, внутри здания слышались похожие на стрельбу звуки.
Арестованный — 14-летний подросток, сообщил телеканал Сhannel NewsАsia.
«Нападавший арестован. Фактически он сдался. Полиция расчищает место происшествия», — заявила премьер-министр Таиланда Сретта Тависин.
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