Берлин, 3 октября, 2023, 13:54 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-35 превосходит любой украинский самолёт. Наибольшую эффективность он демонстрирует во время работы с планирующими бомбами, заявил 3 октября корреспондент Гуидо Шмидтке.

Евгений Одиноков/РИА Новости Су-35С

«Этот истребитель во всех планах лучше любого украинского, он даёт русским преимущество в воздухе. Он приносит русским большой успех», — сказал журналист в эфире телеканала Welt.

Активное использование Россией авиации загнало ВСУ в угол, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 28 сентября Минобороны России получило партию истребителей пятого поколения Су-57, а также Су-35С. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина Объединенной авиастроительной корпорации передал их Воздушно-космическим силам. Новые самолёты прошли полный цикл заводских испытаний и были протестированы в различных рабочих режимах. Су-57 в ходе спецоперации поражает цели, находящиеся на расстоянии 120 км.

Позднее, 30 сентября, в Минобороны сообщили об уничтожении российским Су-35С украинского самолёта в воздушном бою. Экипажи Су-35С патрулировали район выполнения задачи и прикрывали самолёты бомбардировочной и штурмовой авиации и вертолёты армейской авиации. Во время одного из боевых вылетов лётчики обнаружили и ликвидировали самолёт ВСУ. Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков также сообщил, что ВКС за неделю уничтожили пять боевых самолётов ВСУ.