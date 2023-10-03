Москва, 3 октября, 2023, 13:45 — ИА Регнум. Артистка балета МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича — Данченко Анастасия Малярова попала в больницу после репетиции одного из спектаклей. Девушка неудачно приземлилась и порвала крестообразные связки. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

2 октября нарядом скорой помощи 18-летняя балерина была доставлена в Городскую поликлинику № 67 с репетиции в театре им. Станиславского. Медики диагностировали у неё серьёзные повреждения колена. После обследования артистку перевели в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

«У Анастасии Маляровой диагностированы разрыв заднего рога мениска и передней крестообразной связки коленного сустава», — рассказал собеседник агентства.

О травмах Анастасии Маляровой медики сообщили в полицию. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Анастасия Малярова родилась 25 января 2005 года. Она с отличием окончила Московскую Академию Хореографии, и во время практики уже выступала на сценах Большого театра России, Московского академического Музыкального театра имени народных артистов им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича — Данченко и других известных театров. В 2020 году балерина стала лауреатом I степени Общероссийского конкурса «Молодые дарования России». Малярова исполняла партию Амура из балета «Дон Кихот» в МАМТ им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича — Данченко. В репертуаре артистки партии в таких постановках, как «Щелкунчик», «Баядерка», «Сильфида», «Времена год», «Спящая Красавица», «Анна Каренина» и другие.

Ранее ИА Регнум сообщал, что в Московском театре комедии актёр Никита Зверев потерял сознание после спектакля. 49-летнего артиста экстренно госпитализировали в больницу.