Минск, 3 октября, 2023, 13:43 — ИА Регнум. В Белоруссии появится комиссия по контролю за экспортом в Россию. Президент республики Александр Лукашенко заявил об этом 3 октября на встрече с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым, сообщило агентство БелТА.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Лукашенко отметил, что в ближайшее время необходимо подписать соответствующий указ, где должны быть прописаны все полномочия главы комиссии, которым назначается Крутой. Глава республики призвал посла задействовать в работе комиссии тех, кого тот сочтёт нужным.

«Вы, ваша комиссия ответственны за особо важные группы товаров», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что Белоруссия выстояла в условиях санкций и теперь ей нужно поднимать экономику. По словам Лукашенко, минеральные удобрения нужны всем, как и нефтепродукты.

«Поэтому нет таких товаров в Беларуси, которые мы не можем продать. Просто надо шевелиться», — отметил президент Белоруссии.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября в Сочи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что в 2024 году, по его прогнозу, Россия и Белоруссия должны выйти на досанкционный уровень.

Путин при этом отметил, что в экономике России всё стабильно. Эта стабильность отражается на взаимодействии в рамках Союзного государства.