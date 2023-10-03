Москва, 3 октября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Решив разморозить для Венгрии почти 13 млрд евро, Еврокомиссия пытается подкупить и заставить замолчать руководство страны, которая выступает противником помощи Украине. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, политолог Дмитрий Офицеров-Бельский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее газета Financial Times со ссылкой на чиновников ЕС сообщила, что Европейская комиссия намеревается разморозить для Венгрии порядка 13 млрд евро, чтобы Будапешт поддержал помощь Киеву. Уточняется, что мера ЕК рассчитана на то, чтобы Венгрия поддержала увеличение бюджета, часть средств из которого отправится Украине.

По мнению политолога, планы Еврокомиссии можно объяснить желанием подкупить венгерское правительство, которое часто критикует помощь западных стран Украине и выступает за прекращение оказания финансовой поддержки.

«Венгерское правительство долгое время находилось в ситуации торга с Евросоюзом. И разморозка средств будет на данном этапе тем аргументом, который Орбан (премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. — Прим. ред.) примет», — отметил Офицеров-Бельский.

Он допустил, что такая серьёзная сумма может стать поводом для того, чтобы Будапешт на время прекратил высказывания в отношении Украины, которые противоречат действиям Евросоюза. Тем более что крупнейшим получателем бюджетных средств от Еврокомиссии является Польша, которая, как отметил политолог, так же, как и Венгрия, не относится к числу стран — доноров средств в европейские фонды, однако получает намного больше из-за своей политической позиции. При этом, по мнению Офицерова-Бельского, деньги Еврокомиссии будут лишь временной мерой.

«А дальше всё начнётся заново — Орбан будет говорить, что этот конфликт не нужен, не стоит его поддерживать, будет говорить о венгерском меньшинстве. Его в ответ снова будут зажимать и не давать траншей, а он будет опять бороться и за деньги, и за меньшинства, и за всё. Потому что Орбан вообще постоянно борется», — поделился политолог.

Он напомнил, что позиция венгерского премьера оставаться принципиальным противником помощи Украине имеет свои причины, которые пополнением бюджетных средств не искореняются.

«Это и проблемы связанные с венгерским меньшинством, и с фактическим геноцидом венгров, который сейчас происходит на Украине. То есть когда началась СВО, то в западной Украине по этническому принципу выбирали венгров и отправляли их на передовую. И венграм пришлось покидать территорию в Закарпатье, где они больше тысячи лет жили», — рассказал Офицеров-Бельский.

Поэтому, как отметил эксперт, у Будапешта большое число претензий к Киеву, что может стать ответным требованием к ЕС. Политолог допустил, что правительство страны будет просить Еврокомиссию повлиять на ситуацию с этническими венграми на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что ЕС должен Будапешту миллиарды евро, однако венгерская сторона опасается, что Брюссель мог потратить эти деньги на Украину. Он пояснил, что страны — участницы ЕС каждый год делают взносы в бюджет сообщества, Венгрия свои обязательства выполнила, однако ей не поступили от Евросоюза средства.

25 сентября Виктор Орбан заявил, что Венгрия не поддержит Украину на международных форумах, пока она не восстановит права венгерских меньшинств на своей территории. Орбан подчеркнул, что венгерское правительство на каждом международном форуме сражается за права закарпатских венгров, особенно детей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Орбан также заявил о том, что пора прекратить отправлять оружие на Украину. Вместо этого следует добиваться мира, прекращать огонь и как можно скорее начинать мирные переговоры. До этого он также выступал против начала пресловутого украинского контрнаступления, напоминая о том, что такие операции сопровождаются гибелью большого количества людей.