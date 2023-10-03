Вашингтон, 3 октября, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Американская сторона готова поставить Киеву тактические ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами после того, как на это согласится президент США Джо Байден. Об этом 3 октября рассказал помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш в беседе с агентством Bloomberg.

army.mil Пуск ракеты ATACMS

«Мы готовы действовать быстро. Мы будем готовы, когда и в случае, если президент решит это сделать [передать Украине ракеты ATACMS]», — сказал он.

Буш уточнил, что американское министерство обороны давно готовится к таким поставкам.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября Байден пообещал киевскому лидеру Владимиру Зеленскому передать небольшую партию ракет ATACMS. На тот момент в минобороны США заявили, что им нечего анонсировать по этим ракетам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 сентября заявил, что решение Вашингтона о поставке ВСУ дальнобойных ракет ATACMS не изменит исход спецоперации российской армии. Представитель Кремля указал, что оружия, которое было бы способно серьёзно изменить расстановку сил в конфликте, не существует.

Советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк 28 сентября признал, что ожидаемые поставки Киеву дальнобойных западных ракет ATACMS и Taurus не смогут компенсировать разницу в объёме вооружения Вооружённых сил России. При этом он отметил, что Киев начал налаживать производство своих ракет.