* внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов

Москва, 3 октября, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Такие данные содержатся в базе МВД.

Кадр из видео Алексей Арестович

«Арестович Алексей Николаевич. Украинец. Место рождения: Грузинская ССР, город Цители-Цкаро. Разыскивается по статье УК», ― указано в карточке в базе правоохранительного ведомства.

При этом в МВД статью, по которой разыскивают Арестовича, не уточнили.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентябряМВД России объявило в розыск мэра украинского города Днепропетровска Бориса Филатова, в отношении которого возбуждено дело о подстрекательстве к геноциду. Басманный суд заочно арестовал Филатова.

Ранее Следственный комитет заочно предъявил обвинения в терроризме главе управления разведки министерства обороны Украины Кириллу Буданову и командованию Воздушными силами и Военно-морскими силами Украины. Также СК предъявил обвинения командующему ВВС Николаю Олещуку, командующему ВМС Алексею Неижпапе и командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку. Следствие планирует объявить вышеупомянутых лиц в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно.