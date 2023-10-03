Киев, 3 октября, 2023, 13:20 — ИА Регнум. Украина с февраля 2022 года получила от западных партнёров $65 млрд помощи, сообщила 3 октября заместитель министра экономики страны Надежда Бигун.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В целом от всех партнёров, по состоянию на конец сентября 2023 года, мы получили с начала года $32,5 млрд», — сказала Бигун в эфире украинского телемарафона.

Как заявила замминистра, эти средства идут якобы на социальные выплаты и восстановление Украины.

В сентябре министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что с начала проведения спецоперации на Украине Киев получил о Вашингтона $21,7 млрд в качестве финансовой помощи. Он заявил, что помощь США якобы оказывают на безвозмездных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на бюджет страны. Министр добавил, что в 2023 году внешнее финансирование госбюджета составило $42 млрд, из этих средств 35 млрд направили на покрытие дефицита платёжного баланса.

В августе депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что с февраля 2022 года Украина получила от международных партнёров $60 млрд в виде грантов и кредитов.

В сентябре Белый дом признал, что США потратили почти $111 млрд на украинский конфликт. При этом в США становится всё больше конгрессменов, критикующих расходы на Вооружённые силы Украины (ВСУ).

Представитель Госдепа Мэтт Миллер заявил 2 октября, что США заморозили долгосрочные контрактные проекты помощи Украине из-за отсутствия финансирования. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 2 октября, что вовлечённость США в конфликт на Украине всё равно не прекратится, а отсутствие расходов он назвал временным явлением.