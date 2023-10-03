Афины , 3 октября, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Зажжённый в Афинах олимпийский огонь передали 3 октября организаторам IV зимних юношеских Олимпийских игр, которые состоятся в 2024 году в Южной Корее.

Ken Asakura/Global Look Press

Непосредственно зажжение состоялось днём ранее на историческом беломраморном стадионе «Панатинаикос», на котором в 1896 году прошла первая современная Олимпиада. Участники мероприятия исполнили гимн и подняли флаг. Олимпийский факел зажгли с помощью зеркала, фокусирующего солнечные лучи. Факел передали главе оргкомитета предстоящей юношеской Олимпиады Чин Чжон О. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с места событий.

Очередная юношеская Олимпиада состоится в период 19 января — 1 февраля в южнокорейской провинции Канвондо, где в 2018 году проходила взрослая Олимпиада, и станет первым подобным мероприятием в Азии. Ожидается, что в Играх поучаствуют 1900 спортсменов из 70 стран.

В юношеских Олимпийских играх участвуют спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет. Игры проводятся раз в четыре года, стартовали с Всемирных юношеских игр, проходивших (начиная с игр 1998 года в Москве) под эгидой Международного олимпийского комитета.