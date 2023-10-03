Москва, 3 октября, 2023, 13:08 — ИА Регнум. В подмосковном Реутове задержали заместителя директора по безопасности одной из школ за домогательства к 11-летней школьнице. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей девочки. По словам женщины, в конце сентября 54-летний замдиректора приставал к ребёнку в своём автомобиле.

В отношении мужчина возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

2 октября ИА Регнум сообщало, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении гражданина одной из стран ближнего зарубежья, который приставал к первокласснику в одном из барбершопов. В настоящее время подозреваемый задержан и помещён в ИВС.