Киев, 3 октября, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Украинские военные совместно с главами областных военных администраций увеличат число мобильных огневых групп на севере страны для усиления системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 3 октября сообщил командующий объединенными силами Сергей Наев в Telegram-канале.

Madeleine Kelly/Global Look Press

«В северной операционной зоне вместе с главами областных военных администраций принимаются меры по повышению количества мобильных огневых групп», — написал он.

По мнению Наева, такие действия поспособствуют повышению эффективности системы ПВО. На севере Украины проходит граница с Белоруссией, протяжённость которой составляет свыше тысячи километров.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что украинские силы ПВО не могут противодействовать российским противокорабельным ракетам Х-22. Он отметил, что средства ПВО за всё время конфликта не смогли сбить ни одной крылатой сверхзвуковой ракеты X-22.

Британская газета The Telegraph 26 сентября написала, что Запад намерен в ближайшее время сконцентрироваться на поставках Киеву систем ПВО на фоне ожидающихся проблем у ВСУ из-за ухудшения погоды. По информации издания, в пользу этого высказался глава Пентагона Ллойд Остин.