Москва, 3 октября, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Житель Москвы жестоко избил годовалого сына сожительницы. Инцидент, о котором стало известно 3 октября, произошёл в доме на Новокуркинском шоссе.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пресс-служба московского СК сообщила, что соседи пары услышали громкий непрекращающийся плач младенца и решили вызвать полицию. Правоохранители установили, что мужчина избил ребёнка.

«Задержан сожитель матери ребенка. В настоящее время он доставлен в подразделение столичного СК, где следователи приступили к его допросу», — сообщили в ведомстве.

Избитого ребёнка и его мать доставили в больницу, здоровью мальчика ничто не угрожает. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об истязании.

Как сообщало ИА Регнум, в Липецке задержали подозреваемого в убийстве четырёхлетней девочки, её отчима. Как сообщили в СК, это случилось вечером 1 октября, когда нетрезвый мужчина поругался с женой и решил выместить злобу на ребёнке. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть девочки. По данным ИА Регнум, виновником трагедии оказался Владимир В., 1992 года рождения, ранее участвовавший в специальной военной операции на Украине в составе ЧВК «Вагнер».