Москва, 3 октября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины пытались атаковать территорию Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом 3 октября сообщили в Министерстве обороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

В ведомстве уточнили, что попытку киевского режима атаковать объекты в России пресекли около 11:00 3 октября. Украинские военные применили три снаряда реактивной системы залпового огня и два дрона самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО все воздушные цели были уничтожены над Белгородской областью», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, об атаке дронов на Белгородскую область ранее сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили несколько воздушных целей у хутора Масычево в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, в результате никто не пострадал, разрушений нет.

Также Гладков добавил, что украинская армия обстреляла промышленное предприятие в городе Шебекино. По его словам, снаряды легли на территорию промышленной зоны. В результате обошлось без пострадавших. Подробности случившегося уточняют сотрудники оперативных служб.

Ещё один украинский беспилотник над территорией Белгородской области российские силы ПВО сбили утром 2 октября. ВСУ пытались атаковать российские объекты дроном самолётного типа, но безуспешно.