Нью-Дели, 3 октября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Сильное землетрясение зафиксировали на севере Индии во вторник, 3 октября. Подземные толчки ощущались и в столице государства — Нью-Дели.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как сообщает местное издание The Times of India, очаг залегал на глубине 10 км на территории Непала. Магнитуда составила 4,6. Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Подземные толчки длились около минуты. В Сети жители Индии опубликовали кадры, на которых видна сила толчков. Многие в панике покидали здания.

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