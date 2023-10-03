Сочи, Краснодарский край, 3 октября, 2023, 13:41 — ИА Регнум. Около 500 старшеклассников и студентов из 19 стран съехались в Сочи. Со 2 по 6 октября 2023 года им предстоит побороться за лидерство в финальном этапе III Международной олимпиады по финансовой безопасности, стартовавшей в образовательном центре «Сириус». Это олимпиадное движение охватило уже более 6 млн человек.

Пресс-служба МУМЦФМ Финал Международной олимпиады по финансовой безопасности проходит в Сочи

Участие в олимпиаде даёт не просто ценный опыт. Победители и призеры получают особые льготы при поступлении в ведущие вузы, а также возможность устроиться на престижную интересную работу в крупнейших финансовых организациях страны.

За три года проведения Олимпиады география стран-участниц расширилась практически втрое: в 2021 году в ней принимали участие семь государств. В финал нынешней олимпиады вышли школьники и студенты из России, Белоруссии, Казахстана, Киргизстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Армении, Бразилии, Китая, Индии, ЮАР, Алжира, Венесуэлы, Вьетнама, Ирана, Кубы, Намибии и Пакистана.

По словам председателя организационного комитета по подготовке олимпиады, заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, несмотря на текущую международную ситуацию за три года уровень проведения олимпиады удалось не просто сохранить, но существенно повысить.

«За три года олимпиада по финансовой безопасности стала настоящим молодежным движением, объединяющим миллионы молодых людей по всему миру. Сегодня это международная площадка по обмену знаний и выращиванию профессиональных кадров для общемировой системы финансовой безопасности», — подчеркнул Чернышенко.

К решению вопросов, связанных с обеспечением финансовой безопасности на международном уровне, важно подключать молодежь, считает директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, чем больше государств вовлечено в эту деятельность, тем лучше будет результат.

«Сегодня жизненно важно объединить методики преподавания финансовой грамотности. Это — необходимые меры для повышения стандартов образования в сфере финансовой безопасности в государствах-членах Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)», — подчеркнул руководитель Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов ФИАН Владимир Глотов.

Пресс-служба МУМЦФМ Представители 19 стран прибыли в Сочи на финал Международной олимпиады по финбезопасности

Мероприятия олимпиады проходят в течение всего года. Традиционно старт дают открытые уроки финансовой безопасности в школах. В 2022 году открытые уроки по финансовой безопасности прошли в более чем 26 тыс. школах для 2,1 млн школьников, в 2023 году — в более чем 30,5 тыс. школах для 2,8 млн учащихся.

Помимо заданий финального этапа, в насыщенную программу олимпиады в Сочи включены конференции, мастер-классы и дискуссии международного уровня. Их тематика разнообразна и познавательна: банковская безопасность, борьба с финансовыми пирамидами, операции на крипторынке и другие актуальные вопросы. Кроме того, запланированы встречи с потенциальными работодателями, экскурсии и даже занятия спортом.

Во время олимпийской недели состоится презентация социально-образовательной платформы «Содружество», разработанной участниками Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ и ПАО «Промсвязьбанк» в соответствии с решениями Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ и поручениями Президента России.

Это социальная сеть для проектной работы и обмена профессиональным опытом для школьников, студентов и экспертного сообщества, площадка для поддержки и сопровождения олимпиадного движения в сфере финансовой безопасности и развития интереса к теме среди школьников и студентов.

Гостям и участникам олимпиады расскажут о функциональных возможностях платформы, особенностях подготовки и отбора контента для нее, а также о работе Центра межолимпиадной подготовки.

Также платформа обеспечит информационную поддержку Международной олимпиады по финансовой безопасности, помощь в организации и проведении этапов, информировании победителей.

Как сообщало ИА Регнум, олимпиада проводится при поддержке нацпроекта «Образование», запущенного в 2019 году по решению Президента России. Его основная цель — обеспечение возможностей для самореализации и развитие талантов детей независимо от их места жительства и социального статуса, в том числе с использованием такие механизмов, как проведение олимпиад.