Москва, 3 октября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Благодаря действиям российских миротворцев в Нагорном Карабахе удалось достичь полного прекращения огня. Благодаря их работе удалось избежать гибели мирных жителей, сообщил 3 октября министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ВС РФ.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Чтобы не допустить гибели людей, было решено эвакуировать и разместить гражданских лиц на наблюдательных постах и в базовом лагере», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что договорённости о полном прекращении огня удалось достичь благодаря посредничеству российских миротворцев.

Глава Минобороны добавил, что в Армению с территории Нагорного Карабаха эвакуировали свыше 98 тысяч мирных жителей, включая 32 тысячи детей.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3836825" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Вступительное слово Министра обороны РФ на тематическом селекторном

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян 2 октября заявила, что Нагорный Карабах покинули практически все желающие перебраться в Армению. По состоянию на 2 октября, в Армению перебрались 100 520 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Азербайджанские силовики 19–20 сентября провели на территории Нагорного Карабаха «антитеррористические мероприятия локального характера». Ереван назвал эти действия агрессией, подчеркнув, что на карабахской территории нет подразделений ВС Армении. Через сутки Баку и Степанакерт при посредничестве российских миротворцев договорились о прекращении огня.

Главы Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская Республика прекратит существование.

Территорией Азербайджана Нагорный Карабах армянский премьер-министр Никол Пашинян признал в октябре 2022 года на переговорах в Праге.