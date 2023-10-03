Главу МИД Швеции Билльстрёма не пустили на Украину
Глава МИД Швеции Билльстрём забыл паспорт и не смог въехать на Украину
Стокгольм, 3 октября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрёма не пустили на Украину. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщила австрийская газета Presse.
Как предполагается, главный дипломат Швеции забыл свой паспорт.
«Поэтому усердные чиновники на польско-украинской границе не пропустили его», — говорится в сообщении.
По этой причине глава внешнеполитического ведомства не смог принять участие во встрече глав МИД Евросоюза в Киеве, которая прошла 2 октября. На выездном заседании Швецию представлял государственный секретарь министерства иностранных дел.
Как сообщало ИА Регнум, первое в истории неформальное заседание министров иностранных дел Евросоюза за его пределами прошло в Киеве 2 октября. В ходе мероприятия министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что будущее Украины находится в Евросоюзе, который она считает «сообществом свободы». По её словам, в скором будущем Евросоюз будет простираться «от Лиссабона до Луганска».
В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррельзаявил, что рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине на 2024 год в размере до €5 млрд.