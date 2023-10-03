Стокгольм, 3 октября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Министра иностранных дел Швеции Тобиаса Билльстрёма не пустили на Украину. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщила австрийская газета Presse.

Bernd von Jutrczenka/dpa/picture-alliance/ТАСС Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём

Как предполагается, главный дипломат Швеции забыл свой паспорт.

«Поэтому усердные чиновники на польско-украинской границе не пропустили его», — говорится в сообщении.

По этой причине глава внешнеполитического ведомства не смог принять участие во встрече глав МИД Евросоюза в Киеве, которая прошла 2 октября. На выездном заседании Швецию представлял государственный секретарь министерства иностранных дел.

Как сообщало ИА Регнум, первое в истории неформальное заседание министров иностранных дел Евросоюза за его пределами прошло в Киеве 2 октября. В ходе мероприятия министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что будущее Украины находится в Евросоюзе, который она считает «сообществом свободы». По её словам, в скором будущем Евросоюз будет простираться «от Лиссабона до Луганска».

В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррельзаявил, что рассчитывает до конца года согласовать военную помощь Украине на 2024 год в размере до €5 млрд.