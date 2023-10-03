Москва, 3 октября, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Отсутствие «химии» в отношениях между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем сказывается на принятии решений в ЕС по ряду ключевых вопросов, включая финансирование Украины, сообщила газета Financial Times.

IMAGO/Mylene Deroche/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц

«Скрипучий франко-германский тандем задерживает решения в ЕС», — считают авторы статьи.

Источник газеты, присевающий на переговорах Макрона и Шольца, отметил, что между лидерами не возникла «химия», а возможно, они просто не ладят.

Журналисты французской газеты Le Monde сообщили в мая 2022 года, что франко-германский тандем после начала конфликта на Украине утратил позиции. В материале говорилось, что лидерство Франции и Германии ушло на второй план на фоне активного участия США в делах Киева, возрастающей роли НАТО и поддержки стран Центральной и Восточной Европы, а также Прибалтики роли Вашингтона как гаранта безопасности.

При этом директор Эстонского института внешней политики Кристи Райк заявил, что Франция и Германия считают, что надо договариваться с Россией и искать компромисс, а с этой позицией не согласны другие европейские страны.

Отношения между двумя странами обострились после переноса заседания французского и немецкого правительств, запланированного на октябрь 2022 года. Во Франции тогда заявили, что заседание не состоялось из-за плотного графика участников. При этом Макрон заявил, что Германия, одна из наиболее пострадавших из-за зависимости от российского газа стран, предприняла смену модели, дестабилизирующий характер которой нельзя недооценивать.