Москва, 3 октября, 2023, 11:56 — ИА Регнум. Бывший глава администрации президента Украины Андрей Клюев попал в больницу. Об этом 3 октября сообщил источник ИА Регнум.

Григорий Сысоев/РИА Новости Бывший глава администрации президента Украины Андрей Клюев

Собеседник агентства уточнил, что бизнесмена госпитализировали в частную клинику. У 59-летнего Клюева началась полиорганная недостаточность.

«Он находится в тяжёлом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации. ― Прим. ред.), ― добавил источник.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2014 года президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил уроженца Донецка Андрея Клюева главой своей администрации.

Ранее с марта 2010 года Клюев занимал пост первого вице-премьер-министра Украины. На этой должности Клюев отвечал за весь реальный сектор экономики, за исключением АПК.

Кроме того, политик являлся украинским народным депутатом IV, V, VI созывов.