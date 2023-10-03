Москва, 3 октября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Более 430 первокурсников зачислены на ключевые инженерные специальности по итогам приемной кампании — 2023 в «Московский государственный образовательный комплекс» (ГБПОУ МГОК). Базовая кафедра учебного заведения располагается в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский

«Система среднего профессионального образования, как наиболее гибкая и быстро адаптирующаяся к запросам рынка, сегодня обеспечивает Москву специалистами самых востребованных профессий», — пояснил Овчинский. «К примеру, в связи с динамичным развитием отрасли беспилотных авиасистем МГОК в три раза увеличил набор студентов на специальность «Эксплуатация БАС» — с 25 до 75 человек», — рассказал он.

Образовательные программы колледжа составлены с учетом запросов работодателей, что позволяет выпускникам получать предложения от ведущих предприятий с возможностью дальнейшего карьерного роста. Абитуриенты выбирали себе будущую профессию по 17 специальностям. Популярными направлениями стали «Технология машиностроения», «Мехатроника и мобильная робототехника», «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств», «Информационные системы и программирование», «Аддитивные технологии».

Базовая кафедра московского государственного образовательного комплекса «Технополис. Кадровый резерв» находится на площадке «Печатники» ОЭЗ Москвы. Она начала свою работу в 2018 году. Ежегодно кафедра выпускает около 400–500 студентов.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» — флагман столичной промышленности. Территория обладает особым юридическим статусом, и на ней действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Здесь локализовано более 200 высокотехнологичных предприятий, из которых около 90 имеют статус резидента, что позволяет им получать значительные льготы. «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.