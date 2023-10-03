Москва, 3 октября, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Подъём Глобального Юга зарождался ещё до 2022 года, но украинский конфликт подтолкнул развивающиеся страны к пересмотру мировых ориентиров и обнажил давление Запада. Такой точкой зрения в беседе с ИА Регнум поделился политолог Юрий Светов.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее в китайском издании CGTN появилась статья о том, что США, привыкшие к диктату, были поражены и застигнуты врасплох реакцией Глобального Юга на украинский конфликт. По мнению автора материала, отказ Юга от немедленного подчинения Западу вызвал недовольство лидеров США и Европы.

По мнению политолога Светова, подъём Глобального Юга готовился ещё до начала конфликта на Украине, однако обострение ситуации в 2022 году позволило ускорить процесс усиления государств Юга.

«Когда была Генеральная ассамблея в 2022 году им же всем (странам Глобального Юга — прим. ред.) беспардонно выкручивали руки, чтобы они проголосовали за резолюцию, осуждающую Россию. Потом они увидели шквал санкций, которые обрушились на Россию. И они поняли, что если с ядерной державой Запад так пытается обращаться, то что Штаты могут сделать с ними?! И они стали понимать, что если не будут проявлять солидарность и поддерживать Москву, то их ожидает не лучшее будущее», — указал Светов.

Политолог обратил внимание, что сейчас на мировую арену в качестве активной силы стали выдвигаться те страны, которые находятся в более отдалённых уголках Земли. При привычной ориентации на Европу для многих удивительным стало, что в мире появились новые силы. Так Светов отметил рост и значение на мировой арене Индонезии, Индии и Бразилии, а также стран Африки — ЮАР, Нигерии, Эфиопии.

«Эти страны почувствовали свою силу и возможности. У них выросло новое поколение руководителей, которые более трезво оценивают положение в мире. Для них США не тот свет в окошке, который был в прежние времена, когда Рейган (40-й президент США Рональд Рейган — прим. ред.) сказал, что США — это сияющий храм свободы на холме, и все должны туда стремиться. Штаты сказали им — вы должны быть на правильной стороне истории, вы должны поддерживать правила. Но они ответили — а нам это зачем и эти правила, которые отводят нам место послушных слуг? Всё это дало возможность переоценки ситуации», — отметил политолог.

Светов также обратил внимание, что многие страны Глобального Юга не стали занимать определённую сторону в украинском конфликте и постарались сохранить нейтралитет. Однако, вместе с тем одновременно выросло количество желающих вступить в БРИКС, организацию, где одну из основополагающих ролей играет Россия. При этом политолог отметил, что не стоит недооценивать действия США и Евросоюза, пытающихся сохранить былые позиции.

«Американцы ведут очень активную деятельность, чтобы, по их мнению, образумить страны Глобального Юга, показать им, что их интересы всё ещё ориентированы на Штаты. Этот вопрос очень многогранен и не стоит его упрощать», — подчеркнул Светов.

Он напомнил, что президент США Джо Байден специально проводил личные встречи с лидерами ближневосточных стран, в том числе и во время последней Генассамблеи ООН, а давление Штатов на Индию закончилось даже подписанием некоторых совместных соглашений. Также и страны Евросоюза не готовы отдавать позиции ведущих государств. И если, например, Франция из Нигера вывела свои войска, то Германия отказалась, объясняя это своими обязательствами. Поэтому, по мнению политолога, сейчас ещё рано делать вывод о полной потере авторитета Запада у стран Глобального Юга. Светов отметил, что России нужно продолжать работать над укреплением связей со странами Юга, в том числе помогать с экономической поддержкой.

Как сообщало ИА Регнум, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после визита на Генассамблею ООН выразил сожаление, что мир не желает «играть по правилам». Он посетовал, что мир становится всё более и более многополярным. Боррель добавил, что в развивающихся странах растёт спрос на суверенитет и идентичность. Практически все эти страны считают, что существуют надёжные альтернативы Западу в экономическом, технологическом, военном и идеологическом отношении. Поэтому, по его словам, естественной реакцией должно стать укрепление правил игры.

Ранее издание Asia Times написало, что Россия укрепила свои позиции на международной арене, заручившись поддержкой стран Глобального Юга. Авторы материала отметили, что заявления Москвы о борьбе с гегемонией Запада завоевали расположение Африки.

23 августа на саммите БРИКС президент России Владимир Путин заявил, что тяжёлый кризис на Украине — это следствие попытки ряда стран сохранить свою гегемонию в мире. Страны БРИКС против такой гегемонии, они выступают за многополярный мир, сформированный с уважением к Уставу ООН.