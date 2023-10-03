Петропавловск-Камчатский, 3 октября, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Жителя Камчатки, отказавшегося в 2014 году от украинского паспорта, лишили российского гражданства за экстремистские высказывания, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С июня 2020 года по февраль 2022 года он неоднократно размещал <…> призывы к насильственным действиям: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, мужчина отбывает наказание в колонии общего режима за оправдание и пропаганду терроризма. Суд назначил ему четыре года лишения свободы.

Госдума приняла закон о гражданстве, внесённый в парламент президентом Владимиром Путиным. Глава государства подписал его 28 апреля. Закон предусматривает возможность лишения гражданства за дискредитацию армии или преступления против национальной безопасности. Закон касается только тех граждан, кто получил его не по праву рождения.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с ИА Регнум отметил, что нормы закона нужно распространить и на лиц, получивших гражданство России по праву рождения. В качестве примера он привёл солиста группы «Би-2» Лёвы (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

В Кургане в марте 2022 года уроженца Узбекистана лишили российского гражданства за пропаганду терроризма. Мужчина размещал в социальной сети видео и аудиозаписи с пропагандой терроризма и призывами к участию в деятельности запрещённых в России организаций. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей, российский паспорт у него изъяли, а позже депортировали.