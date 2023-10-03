Вашингтон, 3 октября, 2023, 12:18 — ИА Регнум. Украинские военные призвали лидера страны Владимира Зеленского сменить камуфляжную одежду на костюм и начать решать проблемы в своей команде. Их слова 3 октября привела газета Politico.

По информации издания, военные устали от коррупции на Украине. Как отметил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, являющийся в настоящее время капитаном в армии, по этой причине может погибнуть ещё большее количество людей.

Бывший министр уточнил, что украинские военнослужащие в ярости из-за того, что ряд украинских политиков обманывают и воруют в то время, как бойцы ВСУ гибнут в ходе боёв.

«Мы считаем, что Зеленскому следует сменить камуфляж на галстук и костюм и проанализировать, что происходит вокруг него с его командой», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее член Сената Конгресса США, представитель Республиканской партии Рэнд Пол написал, что Вашингтон должен помогать своим гражданам, а не отправлять деньги коррумпированным властям Украины. По его мнению, такие действия действующей администрации США являются несправедливыми по отношению к миллионам американцев.

Газета Politico 2 октября сообщила, что администрация президента США Джо Байдена серьёзно обеспокоена коррупцией на Украине, из-за которой Киев может лишиться поддержки Запада. Вашингтон считает, что украинские власти более не могут откладывать усилия по борьбе с коррупцией.

Американский лидер 1 октября подписал одобренный Конгрессом закон, который позволит продолжить финансирование работы американского правительства на 45 дней. В этом документе не предусмотрено новое финансирование Киева.