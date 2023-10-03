Москва, 3 октября, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Президента агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого суд приговорил к шести с половиной годам колонии по делу о растрате 190 млн рублей. Решение 3 октября вынес Черёмушкинский суд Москвы.

Антон Денисов/РИА Новости Василий Бойко-Великий

«Назначить Бойко-Великому наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима»,— процитировало судью Валерию Боднарь агентство «РИА Новости».

Прокурор просил суд назначить подсудимому наказание в виде девяти лет колонии.

Бойко-Великого в июне 2019 года задержали в рамках уголовного дела о хищении из банка «Кредит-экспресс», а затем арестовали по решению суда. По версии следствия, он в 2013–2018 гг. вместе с шестью сотрудниками банка похитил свыше 180 млн рублей и $929 тыс.

В середине мая 2020 года Виктория Шонина, адвокат Бойко-Великого, сообщила, что СК РФ предъявил ему обвинение в окончательной редакции. Сумма растраты при оформлении невозвратных кредитов составила почти 89 млн рублей.

Через год Московский городской суд изменил обвиняемому меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

В июне прошлого года Арбитражный суд Москвы начал в отношении Бойко-Великого процедуру банкротства.