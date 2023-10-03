Белгород, 3 октября, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько воздушных целей у хутора Масычево в Грайворонском городском округе Белгородской области. Об этом 3 октября сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Алексей Куденко/РИА Новости

«В Грайворонском городском округе система ПВО сбила несколько воздушных целей в районе хутора Масычево», — написал он.

Сейчас оперативные службы уточняют информацию о последствиях происшествия. По предварительным данным, в результате никто не пострадал, разрушений нет.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 3 октября средства ПВО отразили атаку украинского дрона в Брянской области. По данным ведомства, силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолётного типа ВСУ, который пытался атаковать объекты на территории России.

Украинская армия 1 октября попыталась четыре раза атаковать «Смоленский авиазавод». ВСУ запустили четыре дрона UJ-22 Airborne, однако все попытки остались безуспешными.