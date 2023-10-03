Лондон, 3 октября, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Фанат британского футбольного клуба «Шеффилд Уэнсдэй» Дейл Хоутон признал себя виновным том, что во время матча использовал для насмешки над болельщиками «Сандерленда» фотографии ребёнка, умершего от рака в 2017 году, чем нарушил общественный порядок. Об этом 3 октября сообщила вещательная корпорация «Би-би-си».

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Судья заявил, что футбольному болельщику может грозить тюремный срок.

Как сообщало ИА Регнум, инцидент произошёл на матче девятого тура Английской премьер-лиги, когда болельщик «Шеффилд Уэнсдей» стал показывать фотографию умершего от рака мальчика, которому помогала команда-соперник «Сандерленд».

Футболисты клуба «Шеффилд Уэнсдей» осудили поступок Хоутона и принесли извинения семье мальчика.

Дейла Хоутона задержали и позже предъявили обвинение в нарушении общественного порядка.