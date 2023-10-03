* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 3 октября, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Цех по производству взрывных устройств, принадлежащий украинскому нацформированию «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нашли на территории ДНР, сообщили 3 октября в пресс-службе Росгвардии.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ДНР сотрудники Росгвардии и военной контрразведки обнаружили цех нацполка «Азов» по производству взрывных устройств», — сообщили в ведомстве.

Производство находилось в одном из населённых пунктов региона на территории жилого дома. Здесь росгвардейцы обнаружили станки и инструменты, позволяющие менять конструкции боеприпасов и маскировать их под бытовые предметы.

Дорогу к цеху пришлось разминировать. Сапёры обезвредили несколько взведённых гранат с растяжками.

«При досмотре постройки обнаружено более полутонны крупнокалиберных боеприпасов, мин, выстрелов к гранатомёту, взрывателей, а также порох и другие взрывчатые вещества, расфасованные в пластиковые бутылки», — отметили в Росгвардии.

Росгвардейцы нашли украинскую военную форму, в том числе форменное обмундирование украинской нацгвардии, включая переданные Берлином танковые комбинезоны, и символику «Азова».

Издание The Wall Street Journal сообщило, что на территории Украины начали производить макеты гаубиц и радиолокационных станций, чтобы обмануть российских военных. Фальшивые цели производят из металлолома и пенопласта на украинских заводах.

В МВД 2 октября сообщили, что у жителя Херсонской области изъяли пусковую ракетную установку от вертолёта Ми-8. Мужчина рассказал, что нашёл её в лесу и планировал сдать в металлолом.