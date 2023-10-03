Красногорск, 3 октября, 2023, 11:13 — ИА Регнум. В Московской области от ожогов умерла 38-летняя женщина, которую облил бензином и поджёг её бывший возлюбленный, сообщил 3 октября Telegram-канал 112.

Иван Шилов ИА Регнум

«Женщина погибла из-за сильных ожогов по всему телу», — говорится в сообщении.

По данным источника, врачи до последнего боролись за жизнь матери двоих детей, но спасти её не удалось.

Поджигатель смог скрыться.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3836807" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало 23 сентября ИА Регнум, мужчина подкараулил у подъезда бывшую девушку, облил её горючей жидкостью и поджёг в подмосковном Серпухове. Инцидент произошёл из-за ссоры. Очевидцы потушили девушку, её госпитализировали с ожогами тела и конечностей. Мужчина скрылся с места происшествия, оставив бутылку с горючей жидкостью и зажигалку.