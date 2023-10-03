Умерла женщина, которую облил бензином бывший возлюбленный в Серпухове
Умерла женщина, которую облил бензином и поджёг бывший возлюбленный в Серпухове
Красногорск, 3 октября, 2023, 11:13 — ИА Регнум. В Московской области от ожогов умерла 38-летняя женщина, которую облил бензином и поджёг её бывший возлюбленный, сообщил 3 октября Telegram-канал 112.
Иван Шилов ИА Регнум
«Женщина погибла из-за сильных ожогов по всему телу», — говорится в сообщении.
По данным источника, врачи до последнего боролись за жизнь матери двоих детей, но спасти её не удалось.
Поджигатель смог скрыться.
Как сообщало 23 сентября ИА Регнум, мужчина подкараулил у подъезда бывшую девушку, облил её горючей жидкостью и поджёг в подмосковном Серпухове. Инцидент произошёл из-за ссоры. Очевидцы потушили девушку, её госпитализировали с ожогами тела и конечностей. Мужчина скрылся с места происшествия, оставив бутылку с горючей жидкостью и зажигалку.