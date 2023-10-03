Омск, 3 октября, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили вопросы газификации и газоснабжения региона, перспективы нефтегазохимии с возможностью применения обратного акциза на сжиженные углеводные газы, а также техническое присоединение к электросетям крупного аграрного комплекса. Встреча прошла в понедельник, 2 октября.

Пресс-служба правительства Омской области Глава Омской области обсудил с министром энергетики РФ газификацию региона

Министр подчеркнул, что развитие газомоторного топлива играет важную роль в увеличении спроса на газ на внутреннем рынке и для этого необходимо расширение заправочной инфраструктуры.

Шульгинов и Хоценко также обсудили газоснабжение Тевризского, Знаменского и Тарского муниципальных районов Омской области и необходимость расширения пропускной способности региональной газотранспортной системы для подключения новых потребителей. Особое внимание они уделили социальной газификации и газоснабжению, которые являются приоритетным задачами для региона.

«До конца 2023 года планируем ввести в эксплуатацию шесть газонаполнительных компрессорных станций и расширять пропускную способность газотранспортной системы. Так сможем подключить еще больше новых потребителей», — отметил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Говоря о социальной газификации, министр отметил, что эта масштабная задача остаётся одной из приоритетных, а интересы отдельных газораспределительных организаций (ГРО) не должны мешать работе Единого оператора газификации (ЕОГ).

«Минэнерго готово оказать содействие для консолидации имущества отдельных проблемных ГРО с дальнейшей их передачей компании группы «Газпром» или в собственность региона», — отметил Шульгинов.

Министр добавил, что Омская область обладает потенциалом в сфере развития нефтехимии. На территории региона расположено нефтехимическое предприятие «Титан», осуществляющее переработку сжиженных углеводородных газов (СУГ) и планирующее создание масштабного производства в области нефтехимии.

Он напомнил, что в России с 2020 года в качестве меры государственной поддержки действует обратный акциз на сырьё для переработчиков СУГ и этана. По словам министра, в дальнейшем государство может вернуться к использованию этого инструмента.