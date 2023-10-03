Москва, 3 октября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Бывший глава Совета министров СССР, старейший член Совета Федерации Николай Рыжков назвал причину своего досрочного ухода с поста сенатора от Белгородской области. В беседе с «РИА Новости» он сказал, что ушёл из Совета Федерации в силу преклонного возраста.

Валерий Шарифулин/ТАСС Николай Рыжков

«Я посмотрел свой паспорт и сказал: «Хватит», — признался экс-сенатор.

Николай Рыжков являлся старейшим из сенаторов, ему 94 года. Правительство Белгородской области в Совете Федерации экс-председатель Совета министров СССР представлял двадцать лет — с 2003 года.

Как сообщало ИА Регнум, о том, что Рыжков досрочно перестал быть сенатором от Белгородской области, 2 октября сообщили на официальном сайте Совета Федерации. Соответствующее постановление подписала спикер парламента Валентина Матвиенко.

Согласно документу, полномочия Рыжкова досрочно прекратили с 25 сентября.