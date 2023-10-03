Вашингтон, 3 октября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Если страны Запада продолжат снабжать Киев оружием, пошатнётся их собственная безопасность. Об этом заявил один из европейских чиновников на условиях анонимности, сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что страны Запада к настоящему моменту передали украинской стороне оружие в том объёме, который не ставил под угрозу их собственную безопасность.

Если продолжать делать это дальше, необходимого запаса вооружений у стран Запада уже не будет, добавил представитель ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, историк Тарик Сирил Амар высказал мнение о том, что страны ЕС, в частности Германия, рискуют не только разориться из-за военных поставок Киеву, но и окончательно утратить политическую самостоятельность, помогая Украине под давлением США.

Полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер предупредил Украину, что ей следует готовиться к сокращению поставок оружия со стороны ЕС. Он также указал на другую проблему Украины — сокращение человеческих ресурсов.