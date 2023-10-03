СМИ: продолжение помощи Украине оставит Европу без оружия
Politico: дальнейшая помощь ВСУ оставит страны Запада безоружными
Вашингтон, 3 октября, 2023, 11:05 — ИА Регнум. Если страны Запада продолжат снабжать Киев оружием, пошатнётся их собственная безопасность. Об этом заявил один из европейских чиновников на условиях анонимности, сообщило издание Politico.
Он отметил, что страны Запада к настоящему моменту передали украинской стороне оружие в том объёме, который не ставил под угрозу их собственную безопасность.
Если продолжать делать это дальше, необходимого запаса вооружений у стран Запада уже не будет, добавил представитель ЕС.
Как сообщало ИА Регнум, историк Тарик Сирил Амар высказал мнение о том, что страны ЕС, в частности Германия, рискуют не только разориться из-за военных поставок Киеву, но и окончательно утратить политическую самостоятельность, помогая Украине под давлением США.
Полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер предупредил Украину, что ей следует готовиться к сокращению поставок оружия со стороны ЕС. Он также указал на другую проблему Украины — сокращение человеческих ресурсов.