Москва, 3 октября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Следственный комитет России (СК РФ) заочно предъявил обвинение в терроризме начальнику Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллу Буданову и другим военачальникам, сообщили 3 октября в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

По данным следствия, Буданов и высшее военное руководство Украины в лице командующего ВВС Николая Олещука, командующего ВМС Алексея Неижпапы и командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергея Бурденюка причастны к совершению более 100 ударов с воздуха с применением беспилотников. Атаки дронов самолётного типа происходили с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года по территориям Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов Российской Федерации.

В ближайшее время следствие планирует объявить их в розыск и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу заочно, информирует СК РФ.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов — самый молодой в истории глава украинской военной разведки. Ему 37 лет. После начала специальной военной операции (СВО) он сделал много громких заявлений. Одним из самых резонансных стало обещание Буданова убивать россиян.

«Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины», — заявлял Буданов в начале мая 2023 года в интервью Yahoo News.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 8 мая назвал изречение чудовищным, подтверждающим, что Киев — непосредственный организатор террористической активности.

Реакция последовала даже из США.

«Мы предельно ясно дали понять, что не одобряем нанесение ударов по гражданским лицам, будь то в России, на Украине или любой другой части света», — заявил в тот же день заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель.

Как сообщало ИА Регнум, на брифинге 10 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что заявления главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами «убивать русских по всему миру» являются терроризмом. Позднее за эти слова главе ГУР пришлось оправдываться.

«Объясняю вам: это порезанная версия. Из неё вырезали самое главное: русских/россиян, которые являются военными преступниками <…> можно сказать, это о них шла речь», — заявил он в обнародованном 16 мая интервью.

Осенью, 7 сентября 2023 года был опубликован указ о повышении Буданова до генерал-лейтенанта.