Хельсинки, 3 октября, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Власти Финляндии готовят новый, 19-й пакет военной помощи для Украины. Об этом 3 октября сообщила глава МИД страны Элина Валтонен в соцсети Х (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум

«Финляндия [суммарно] предоставила Украине почти €2 млрд. Наш новый пакет средств оборонного назначения уже готовится», — написала она.

Валтонен добавила, что Хельсинки совместно с Брюсселем намерены продолжать оказывать помощь Киеву так долго, как это будет необходимо.

Как передавало ИА Регнум, 15 июня глава минобороны Финляндии Антти Кайкконен сообщил о подготовке 17-го пакета военной помощи Украине. В него вошло необходимое украинским войскам оружие.

Президент США Джо Байден 1 октября подписал одобренный Конгрессом закон, который позволяет продолжить финансирование работы правительства страны на 45 дней — до 17 ноября. В документе не предусматривается новое финансирование Кева.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября заявил, что отсутствие помощи Украине в бюджете США — это временное решение. Представитель Кремля уточнил, что Вашингтон сохраняет вовлечённость в конфликт в республике.