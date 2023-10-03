Киев, 3 октября, 2023, 10:30 — ИА Регнум. Боец ВСУ ночью 3 октября расстрелял двоих сослуживцев в центре Киева, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Между военными на улице вспыхнула ссора. Константин Кирияченко применил автомат Калашникова, насмерть застрелив сослуживцев: они умерли на месте от полученных ран.

Как сообщили в полиции, инцидент произошёл на улице Лаврская в 01:30 мск.

«Кирияченко попытался скрыться, но спустя два часа был задержан», — сообщил источник издания.

Как сообщало ИА Регнум, глава ДНР Денис Пушилин 2 октября рассказал о действиях заградительных отрядов, в которых участвуют члены националистических формирований.

Он сообщил, что военные ВСУ на Времевском выступе расстреляли группу сослуживцев, которые хотели сдаться российским войскам в плен. Их расстреляли очередями в спину.

Российский военный группировки войск «Юг» 1 октября рассказал, что ВСУ принимают меры против утечки информации, добивая своих раненых, чтобы они не попали в плен.