Вашингтон, 3 октября, 2023, 10:42 — ИА Регнум. На Украине начали производство фальшивых целей для российских военных, в том числе макетов гаубиц и радиолокационных станций. Об этом 3 октября сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Madeleine Kelly/Global Look Press

Такие устройства изготавливают из металлолома и жесткого пенопласта на заводах компании «Метинвест», принадлежащей олигарху Ринату Ахметову — самому богатому гражданину Украины (его состояние по версии Forbes составляет $5,7 млрд).

Копии военной техники применятся для введения противника в заблуждение по поводу планов ВСУ или реальной защищенности территорий. По словам начальника цеха «Метинвеста», эффект стрельбы из гаубиц достигается путём поджигания дымовой шашки внутри ствола.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа пресс-служба «Метинвеста» сообщила, что компания начала поставки ВСУ макетов военной техники, предназначенных для введения в заблуждение российской армии. На тот момент предприятие сообщило, что передало ВСУ 250 таких копий.

Военный эксперт Андрей Марочко 22 августа написал, что украинские военные пытаются на купянском направлении обмануть российскую разведку «радиоиграми». ВСУ также активно создают ложные позиции, размещая на них макеты бронетехники и артиллерии.