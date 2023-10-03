Николаев, Украина, 3 октября, 2023, 10:17 — ИА Регнум. В Николаеве на Украине 3 октября прогремел взрыв, сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

После этого в Николаевской области объявили воздушную тревогу.

Режим воздушной тревоги также ввели в Харьковской области с 09:18 мск. Он действует и сейчас.

В Минобороны официально не сообщали об ударах по территории Украины 3 октября.

Утром 3 октября глава администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о взрывах в областном центре и в городе Павлограде. Он уточнил, что в двух этих городах после взрывов вспыхнули пожары на промышленных объектах.

Также утром 3 октября украинские СМИ сообщили о взрыве в пригороде Днепропетровска.