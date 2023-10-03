Киев, 3 октября, 2023, 10:16 — ИА Регнум. Западные СМИ начали готовить общественное мнение в своих странах к необходимости прекращения какой-либо помощи Киеву. Такое мнение 3 октября высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению Азарова, в последнее время СМИ Запада как будто развернулись на 180 градусов в освещении связанных с Украиной тем.

«Если раньше на бесчинства в Украине многие ведущие мировые издания закрывали глаза, то после перформанса старого украинского нациста в канадском парламенте началась кампания по дискредитации киевского режима», — написал он.

Азаров отметил, что до этого западным СМИ не было никакого дела до тотальной коррупции и отсутствие демократии на Украине.

«Все эти процессы похожи на подготовку общественного мнения к необходимости прекращения поставок какой-либо помощи Украине из-за тотальной коррупции и отсутствия демократических основ в стране», — предположил экс-премьер.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября газета Politico написала, что действующая американская администрация всерьёз обеспокоена уровнем коррупции на Украине и из-за этого западные страны могут перестать оказывать поддержку Киеву. По мнению Вашингтона, восприятие коррупции на высшем уровне может подорвать доверие общественности Украины и иностранных лидеров к киевским властям.

Президент США Джо Байден 1 октября подписал одобренный Конгрессом закон, позволяющий продолжить финансирование работы американского правительства на 45 дней — до 17 ноября. В этом соглашении не предусмотрено новое финансирование Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября заявил, что отсутствие помощи Украине в бюджете США — это временное решение. Он отметил, что американская сторона сохраняет вовлечённость в украинский конфликт.