Саранск, 3 октября, 2023, 10:03 — ИА Регнум. В результате столкновения двух автомобилей на трассе в Мордовии два человека погибли и ещё трое пострадали. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

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Уточняется, что в 00:20 мск 3 октября на 31-м километре автодороги Саранск — Сурское — Ульяновск водитель автомобиля ВАЗ-2112 во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной Kia Ceed.

«В результате ДТП водитель и пассажир автомашины ВАЗ-2112 от полученных травм скончались на месте происшествия, ещё три пассажира данного автомобиля с различными травмами доставлены в лечебные учреждения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября школьный автобус попал в ДТП в Щёлковском городском округе Подмосковья. Автобус съехал на обочину и опрокинулся, в нём находились 30 детей и семь взрослых.

В результате дорожной аварии в Минераловодском округе Ставрополья 1 октября погибли четыре человека. Водитель легкового автомобиля «Гранта» врезался в стоящую на дороге автомашину, и его транспортное средство вылетело на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным грузовиком МАН.