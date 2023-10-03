Луганск, 3 октября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Украинская армия начала привлекать сотрудников полиции для участия в штурмовых действиях на краснолиманском направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко 3 октября в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«После отражения очередной атаки ВФУ в районе населённого пункта Белогоровка было установлено, что в штурмовых действиях участвовали действующие сотрудники ППС города Харьков», — рассказал Марочко.

По словам эксперта, у полицейских нашли спецсредства и автоматы АКС-74У. Он подчеркнул, что сотрудники украинского МВД экипировались недостаточно для боевых условий: их бронежилеты и каски были штатными для сотрудников патрульно-постовой службы и имели низкий уровень защиты.

Минобороны сообщило, что за сутки 1 октября ВСУ потеряли на краснолиманском направлении 60 военных, две гаубицы, самоходную артиллерийскую установку.

Российские военные остановили две попытка ВСУ атаковать: одну украинская армия предприняла в районе посёлка Белогоровка, другую — в районах села Червоная Диброва в Кременском районе ЛНР.