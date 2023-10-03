Новосибирск, 3 октября, 2023, 09:50 — ИА Регнум. В Коченевском районе Новосибирской области мужчина, который пришёл в качестве гостя на свадьбу, напал с холодным оружием на жениха, впоследствии скончавшегося от полученных ранений. Об этом 3 октября сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Иван Шилов ИА Регнум

«По версии следствия, обвиняемый на почве личных неприязненных отношений нанёс … [холодным оружием] не менее трёх ударов жениху, к которому пришёл на празднование свадьбы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что позднее от ранений жених скончался в районной больнице. Коченевский районный суд 2 октября арестовал подозреваемого в убийстве до 30 ноября.

По данным регионального следственного управления СК России, трагический инцидент произошёл вечером 29 сентября между односельчанами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. Идёт расследование уголовного дела об убийстве.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа военнослужащего американской армии обвинили в жестоком убийстве супруги и сокрытии улик в Анкоридже (штат Аляска). Молодой человек женился за полгода до трагедии, убийство, по данным правоохранителей, произошло через 45 минут после возвращения с празднования дня рождения военного.

После этого мужчина спрятал тело убитой жены, рассказав знакомым, что она якобы не вернулась с работы. Он также в течение некоторого времени рассылал сообщения от имени женщины и принимал участие в её поисках. Полицейские заподозрили его в убийстве лишь после обыска в доме, в котором жила пара.