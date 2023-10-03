Краснодарский край, 3 октября, 2023, 09:37 — ИА Регнум. В станице Полтавской Краснодарского края вспыхнул пожар на мусорном полигоне. Об этом 3 октября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Сергей Ермохин/РИА Новости

Огонь охватил площадь в пять гектаров. Пожарным удалось локализовать возгорание.

«Очаговый пожар общей площадью 5 га произошёл в 2 км от станции Полтавской», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В ликвидации возгорания участвуют 58 человек и 24 единицы спецтехники. По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате происшествия на полигоне твёрдых бытовых отходов нет.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в Находке ликвидировали пожар на мусорном полигоне, тлевший почти месяц. О возгорании на полигоне твёрдых бытовых отходов городским властям стало известно 15 февраля. Очаг открытого горения ликвидировали оперативно, однако на тушение тлеющего на глубине нескольких метров мусора потребовалось значительно больше времени. Работы велись в круглосуточном режиме.

В Краснодарском крае 20 августа в станице Старокорсунской загорелся склад. Для тушения огня привлекли 62 спасателя и 22 единицы техники. Пожар локализовали на площади 500 кв. м.