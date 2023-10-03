Будапешт, 3 октября, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Находящийся за пределами Европы мир не разделяет её позиции по украинскому конфликту, а также не понимает двойных стандартов Европы по отношению к конфликтам в других частях света. Об этом 3 октября заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью газете Magyar Nemzet.

Serhii Hudak/Global Look Press Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

«Могу сказать, что мир за пределами Европы уже очень ждёт окончания … [военных действий на Украине], потому что они многих вещей не понимают. Они не понимают, например, как может быть, что, когда [боевые действия происходят] не в Европе, Евросоюз, глядя сверху вниз с фантастическим моральным превосходством, призывает стороны к миру, выступает за переговоры и немедленное прекращение насилия», — сказал он.

Сийярто добавил, что, когда военные действия идут на европейской территории, Евросоюз занимается разжиганием конфликта и поставками оружия, немедленно клеймя любого, говорящего о мире.

Глава МИД Венгрии отметил, что в мире не понимают, почему Европа перевела конфликт на Украине на глобальный уровень, и за него приходится расплачиваться ростом инфляции, высокими ценами на энергию и нестабильными поставками продовольствия жителям Азии, Латинской Америки и Африки.

Он уточнил, что за пределами Европы позиция Венгрии по этому вопросу пользуется большим уважением, в чем Сийярто не раз убедился в ходе Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщало ИА Регнум, глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш 3 сентября заявил, что Будапешт считает, что для урегулирования украинского конфликта Запад должен предоставить гарантии безопасности России и не принимать Украину в НАТО. Он также подтвердил мнение властей Венгрии о том, что переговоры об урегулировании конфликта на Украине могут быть эффективными лишь случае, если в них, наряду с Москвой и Киевом, будет принимать участие Вашингтон.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 30 сентября заявил, что Украина не сможет победить Россию, так как это невозможно. Он уточнил, что на Западе считается, что Украина побеждает, однако за такой позицией скрывается не простое заблуждение, а откровенная ложь.