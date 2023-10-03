Будапешт, 3 октября, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Венгрия хорошо подготовилась к предстоящему зимнему сезону. Об этом в интервью газете Magyar Nemzet заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Он подчеркнул, что это стало возможно благодаря продолжающимся поставкам российских энергоресурсов.

«Энергоснабжение Венгрии безопасно, поскольку мы смогли сохранить сотрудничество, основанное на здравом смысле», ― пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Он добавил, что Россия и российские компании выполнят взятые на себя контрактные обязательства и поставят оговоренные объёмы природного газа, нефти и ядерного топлива. В этом Сийярто заверил глава МИД России Сергей Лавров.

«И пока наш опыт соответствует этому утверждению», ― подчеркнул министр.

Сийярто уточнил, что на сегодня заполненность венгерских газохранилищ значительно превышает среднеевропейский показатель, а постоянно прибывающие поставки обеспечат энергоснабжение страны в зимний период.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля Венгрия продлила с Россией соглашение о дополнительных поставках газа. Сийярто заявил тогда, что Венгрия сможет получить отсрочку платежей за газ в случае резкого роста цен на энергоносители.

В мае в министерстве энергетики Венгрии заявили о надёжности в поставках российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в рамках долгосрочного контракта с российской энергетической компанией «Газпром».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 22 июля заявил о том, что отказ от российского газа дорого обошёлся Евросоюзу. Он отметил, что, пытаясь отделить ЕС от российской энергии, власти объединения лишь вредят своим странам, поскольку вынуждены переплачивать за энергию и не наносят никакого ущерба России, которая продаёт те же объёмы в другие страны. Он отметил, что если ранее ЕС платил за нефть и газ около 300 млрд евро в год, то в 2022 году эта сумма составила 653 млрд евро.