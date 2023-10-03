Луганск, 3 октября, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ с помощью тяжёлой огнемётной системы на купянском направлении, написал 3 октября военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Максим Блинов/РИА Новости

Опорный пункт ВСУ находился в районе посёлка Новоселовское в ЛНР — его обнаружили при помощи аэроразведки. Здесь располагался взвод ВСУ и одна боевая машина пехоты Bradley.

«После передачи координат РХБЗ войскам, было нанесено огневое поражение тяжёлой огнемётной системой по живой силе и технике противника», — сообщил Марочко.

Он отметил, что опорный пункт уничтожили вместе с личным составом ВСУ и бронетехникой.

В Минобороны 2 октября сообщили, что за сутки на купянском направлении ВСУ потеряли 65 военных, гаубицу, артиллерийскую систему американского производства и два автомобиля.

Российские военные нанесли удары по дислокациям ВСУ в районе Новосёловского, села Макеевка в ЛНР, посёлка Новое в ДНР и посёлка Боровая в Харьковской области.