Владивосток, 3 октября, 2023, 08:58 — ИА Регнум. Во Владивостоке на глазах у прохожих похитили женщину. Об этом 3 октября сообщили в УМВД по Приморскому краю.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Очевидцы сообщили о преступлении в соцсетях. Они написали, что сначала злоумышленник избил женщину, затем затащил в иномарку белого цвета и увёз в неизвестном направлении. За пострадавшую пытался заступиться молодой человек, но он также получил несколько ударов.

Также ставшие свидетелями преступления граждане обратились в полицию. Инцидент произошёл в районе улицы Шепеткова в городе Владивостоке.

«На место выехали сотрудники полиции. По данному факту проводится проверка», ― говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.

Сотрудники правоохранительного ведомства опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, в начале сентября в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет. Их подозревают в похищении 17-летнего юноши во Всеволожском районе Ленинградской области и вымогательстве у него денег. Поиски злоумышленников вели три дня. В отношении задержанных возбудили уголовное дело.

В Чите 24 июля арестовали мужчину, пытавшегося средь бела дня похитить девочку. Подозреваемый попытался силой увести с собой восьмилетнего ребёнка, но девочка стала сопротивляться и окликнула старшую сестру, после чего злоумышленник скрылся. Злоумышленника установили с помощью камер видеонаблюдения и задержали.