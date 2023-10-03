Москва, 3 октября, 2023, 10:22 — ИА Регнум. Столичный разработчик программного обеспечения (ПО) в сфере интернета вещей (IoT) в текущем году реализовал 78 проектов. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский

Концепция IoT — это объединение различных устройств в единую сеть, где автоматически идет сбор информации, ее анализ и обмен данными между внешней средой и самими устройствами.

«Интернет вещей — одно из перспективных направлений в промышленности, с помощью которого предприятия могут значительно повышать производительность и эффективность своей работы», — отметил Овчинский. Он добавил, что разработчики таких решений развивают технологии и продукты, а компании всё чаще внедряют инструменты IoT в свою деятельность. «Так, московское предприятие «Комнэт» с начала года реализовало 78 проектов в сфере промышленного интернета вещей в 17 регионах страны. Среди заказчиков — заводы, торговые сети, энергетические компании и многие другие», — рассказал Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Московская компания реализовала 78 проектов промышленного интернета вещей

Один из реализованных проектов компании — мониторинг технического состояния станков на машиностроительном предприятии. Благодаря внедрению специальных датчиков в оборудование удалось на 14% увеличить производительность участка, сэкономить около 35 тысяч литров масла, на 23% сократить амортизацию оборудования, на 12% снизить выбросы вредных веществ и на восемь процентов уменьшить расходы на обслуживание.

Решения разработчика также применяются в работе других объектов, в том числе критической инфраструктуры. Например, для мониторинга персонала в морском порту Крыма. В этом проекте система на площади свыше трех миллионов квадратных метров контролирует работу и передвижения около двух тысяч сотрудников. В результате на 30% удалось снизить нецелевую амортизацию оборудования и спецтехники, на 56% — риск утери материальных ценностей и на 50% сократить нецелевые затраты времени благодаря повышению трудовой дисциплины.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещение производства в столице дает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Компании могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.

Москва — город с развитым производством. В столице работают свыше четырех тысяч промышленных площадок, а ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят разнообразные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.